- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronuntat hotararea in cauza unui minor maltratat si violat in detentie si a constatat rea-credinta in actiunile procurorului si instantei de judecata in legatura cu aplicarea masurii preventive de arest.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta pentru ca nu a tinut cont de consecintele evacuarii unei tabere de romi din regiunea pariziana în 2013, si nici de situatia particulara a persoanelor în cauza, transmite AFP. Șapte cetateni români de etnie roma…

- Laura Codruța Kovesi (46 de ani) se afla din nou in prim-plan in spațiul public din Romania, dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat caștig de cauza in procesul in care aceasta a contestat decizia Curții Constituționale de a o revoca in 2018 din funcția de procuror-șef al DNA. ...

- Kovesi spune, in interviul acordat Ioanei Ene Dogioiu la Europa FM, ca este si o premiera trista, avand in vedere ca CEDO spune clar ca o curte suprema a incalcat doua drepturi fundamentale, dar ca statul trebuie acum sa ia masuri pentru ca astfel de episoade sa nu mai fie posibile si independenta justitiei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o ieșire dura la adresa CCR dupa decizia CEDO privind demiterea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA. "Astazi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca doamnei Kovesi i-au fost incalcate drepturi fundamentale in urma deciziei Curții Constituționale…

- Liderul USR a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, dupa ce judecatorii CEDO i-au dat castig de cauza Laurei Codruta Kovesi, fost sefa a DNA. "Laura Codruța Kovesi a caștigat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcția de procuror-șef…

- Laura Codruta Kovesi a castigat marti la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuroare-sefa a DNA, potrivit unui comunicat de presa al institutiei cu sediul la Strasbourg, scrie Agerpres .

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, in unanimitate, ca Laurei Codruta Kovesi i-au fost incalcate drepturile prevazute de Articolele 6 si 10 atunci cand a fost demisa de la conducerea DNA.