Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a raspuns acuzațiilor aduse de liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, cu privire la manipularea cifrelor privind testele COVID-19. Demitarul susține ca liderul social-democrat face „un joc politic” și „neaga orice pericol” in fața pandemiei de coronavirus.Citește…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, refuza sa raspunda acuzatiilor lansate de catre presedintele PSD, Marcel Ciolacu, conform carora cifrele privind imbolnavirile cu COVID-19 ar fi folosite in scop de manipulare de catre Guvern. ””Nu vreau sa discut politic un moment medical. Avem 1.341 de decese,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, refuza sa raspunda acuzatiilor lansate de catre presedintele PSD, Marcel Ciolacu, conform carora cifrele privind imbolnavirile cu COVID-19 ar fi folosite in scop de manipulare de catre Guvern. ”Nu vreau sa discut politic un moment medical. Avem 1.341 de decese, poate…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre demiterea lui Adrian Streinu-Cercel din comisia anti-COVID a Ministerului Sanatații, ca, in locului lui Nelu Tataru, s-ar fi ocupat de urgențele romanilor, potrivit Mediafax.

- Fiecare comunitate are o manifestare și un focar propriu de infecție cu coronavirus, fiecare localitate are o transmitere locala mai ușoara sau mai accentuata a COVID-19, a afirmat duminica, in direct pe B1 TV, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, subliniind ca Romania trece printr-un moment „care…

- Nelu Tataru, ministrul sanatații, a declarat, joi, ca in Romania se fac maximum 4.700 de teste pe zi și nu mai multe, pentru ca nu exista suficient personal specializat pentru a le procesa. Ministrul a mai spus pentru ziarul Libertatea ca se instruiesc persoane pentru a manipula aparatul și pentru a…

- Intr-o interventie la Digi 24, Tataru a dezvaluit ca, la ora actuala se cauta spații pentru a relaxa situația din spitalele. De asemenea, el a punctat ca dupa ce țara noastra va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni Covid-19. „Poate dupa 15 mai sa avem o scadere a numarului de infecții.…

- Ziarul Unirea Ministerul Sanatații a aprobat creșterea numarului de persoane testate: Pentru ce pacienți s-a aprobat testarea, suplimentar Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de…