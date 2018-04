Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial de la Tel Aviv, apropiat premierului Benjamin Netanyahu, l-a amenintat pe Bashar al-Assad ca liderul sirian isi asuma riscuri personale in cazul in care permite Iranului sa declanseze un razboi contra Israelului de pe teritoriul Siriei, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Israelul va continua ''sa actioneze'' impotriva Iranului in Siria, au avertizat duminica doi ministri israelieni, dupa aproape o saptamana de la un atac atribuit statului evreu si care a costat viata a sapte iranieni in tara vecina cuprinsa de razboi, relateaza AFP. Teheranul, inamic…

- Forte de securitate ale regimului sirian au intrat sambata in orasul Douma, ultimul fief al rebelilor in Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, au relatat media de stat, citate de AFP. "Unitati ale fortelor de securitate interna intra in Douma", a transmis televiziunea de stat, precizand…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborâta si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora în razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban, informeaza miercuri Reuters. În comentarii difuzate…

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- Președintele american Donald Trump a promis, luni, ca in 48 de ore va decide cum sa raspunda la presupusul atac chimic din orașul sirian Douma . Toate opțiunile sunt pe masa, a avertizat liderul de la Casa Alba. Insa, indiferent ce scenariu va alege Trump, va exista un recul. Și niciunul dintre raspunsurile…