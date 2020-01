Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect al Capitalei, Cristian Marius Ghincea, cere judecatorilor sa suspende provizoriu decizia din 10 decembrie 2019 prin care premierul Ludovic Orban a dispus ca Ghincea sa nu mai ocupe aceasta functie publica, potrivit Mediafax.Procesul se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti si a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD stabilita la congresul partidului din 29 iunie. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de interventie a…

- La aproape doua luni de cand a fost inregistrat initial pe rolul Curtii de Apel Constanta, litigiul dintre Regional Air Services Tuzla si Ministerul Apararii a primit, in cele din urma, primul termen de judecata: cazul se va judeca la anul Contactat telefonic cu o ocazie anterioara, directorul Aeroportului…

- Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea programat un proces in care fostul presedinte al PSD solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea…

- Completul de cinci judecatori de la instanța suprema stabilește miercuri daca suspenda judecarea apelului DNA legat de achitarile din dosarul de corupție al fostului deputat Sebastian Ghița și a fostului edil al Ploieștiului Iulian Badescu sau daca anuleaza defintiv aceste achitari si trimite dosarul…

- Un procuror de la Parchetul General si un altul de la DIICOT au avut opinii diferite, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu practica Instantei supreme de sesizare a CJUE privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a unor dosare de coruptie. Un complet de cinci judecatori de la…

- Completul de cinci judecatori de la instanța suprema stabilește peste doua zile daca suspenda judecare apelului DNA legat de achitarile din dosarul de corupție al fostului deputat Sebastian Ghița și a fostului edil al Ploieștiului Iulian Badescu.Instanța a anunțat luni, ca din oficiu dorește…