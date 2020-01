Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura apelor oceanului planetar a atins, in 2019, cea mai ridicata valoare din istoria inregistrarilor meteorologice, iar ritmul incalzirii acestora se accelereaza, potrivit unui nou studiu publicat marti, informeaza agerpres.ro.

- Temperatura apelor oceanului planetar a atins, in 2019, cea mai ridicata valoare din istoria inregistrarilor meteorologice, iar ritmul incalzirii acestora se accelereaza, potrivit unui nou studiu publicat marti, informeaza DPA. Anul trecut, temperatura apelor oceanelor a fost cu circa…

- Cantaretul si compozitorul american Irving Burgie, care a reorchestrat alaturi de Harry Belafonte piesa ''Day-O'' (the Banana Boat Song) si a adus genul muzical calypso in Statele Unite ale Americii, a murit vineri, la varsta de 95 de ani, informeaza duminica AFP. Moartea…

- Tragedie in armata Statelor Unite ale Americii. Doi piloti au murit, iar alti doi au fost raniti, dupa ce avioanele supersonice in care se aflau s-au ciocnit deasupra statului Oklahoma. In urma accidentului aerian, aparatele de zbor s-au prabusit pe un camp.

- Tigarile electronice au facut prima victima in Europa. Un tanar in varsta de 18 ani a murit din cauza acestora. In Statele Unite ale Americii, zeci de persoane s-au imbolnavit sau au decedat din cauza vapatului

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, in mod oficial, moartea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al Baghdadi. „Azi-noapte, Statele Unite ale Americii au facut dreptate: Abu Bakr al-Baghdadi este mort", a declarat presedintele american de la pupitrul Casei Albe. „Noaptea…

- Trei persoane, printre care doi militari din cadrul Batalionului 528 Cercetare "Vlad Tepesldquo; Braila, au murit in septembrie 2015 in urma unui accident produs aproape de localitatea Stupina, judetul Constanta. Cel acuzat de producerea tragediei, un plutonier major din cadrul U.M.01297 Braila, a fost…

- Drama pentru o familie din Statele Unite ale Americii (SUA)! O tanara in varsta de doar 27 de ani, mama a doua fetite de doi si respectiv noua ani, a murit dupa ce a suferit o operatie banala. Bunica acestora este disperata si vrea sa dea in judecata unitatea medicala.