- Un milion de ucraineni vor participa la contraofensiva din sudul Ucrainei și vor incerca sa recucereasca teritoriile ocupate de ruși, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, potrivit Sky News. Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera teritoriul…

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, a demarat un nou proiect in mediul online, pentru care a fost pusa la zid de cei care o urmaresc. Aceasta le-a dat imediat replica și a promis ca nu se va opri. „Eram sigura cu unele persoane se vor simți lezate dupa ce voi incepe sa predau gramatica online.…

- Razboi in Ucraina, ziua 83. Comandamentul militar ucrainean a anunțat in noaptea de luni spre marți ca misiunea de lupta din Azovstal, aparata de „eroii vremurilor noastre" in portul strategic Mariupol, s-a incheiat fiind salvați peste 260 de luptatori

- Dupa ce trupele ruse au atacat Ucraina, cateva sute de cetațeni ai acestei țari au ajuns, ca refugiați, la Milano. Ca peste tot, cei mai mulți dintre ei, sunt femei, copii, oameni in varsta, plecați, cel mai adesea, cu ce era pe ei. Fundația MilanoAiutaUkraine a inițiat o campanie de strangere de fonduri…

- Alexander Fleming, bacteriologul scoțian care a descoperit penicilina, și-a dat seama și de riscul utilizarii improprii a acestei: bacteriile se pot adapta și, in noua forma, se pot transmite catre alte persoane. Rezistența la antibiotice este un fenomen cunoscut de multe zeci de ani, dar in ultimii…