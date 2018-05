Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de a combate postarile fake news cu link-uri catre surse de stiri verificate a avut efecte neasteptate, etichetarea acestora in mod explicit intarind convingerile celor care cred in teorii conspirationiste, motivandu-i sa le distribuie mai departe. In loc de a atrage si mai mult atentia asupra…

- Rețeaua de socializare Facebook se afla in mijlocul unui scandal imens, in urma dezvaluirilor care privesc firma Cambridge Analytica, intreprindere acuzata de colectarea ilegitima a datelor a peste 87 de milioane de utilizatori. Inițial, era cunoscut faptul ca firma crease o aplicație pentru a aduna…

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din Romania probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, anunta reteaua de socializare online.Un purtator de cuvant al companiei Facebook a declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca, in total, probabil sunt…

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din Romania au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, a declarat un purtator de cuvant al retelei de socializare online citat de publicatia Times of Malta.

- Intrebat daca este in continuare persoana potrivita la conducerea retelei de socializare, intr-o conferinta prin telefon cu jurnalisti, el a raspuns ca ”da”, in pofida ”erorilor” pe care le-a recunoscut inca o data in privinta protectiei datelor personale sau a luptei impotriva manipularilor politice.”Cred…

- Compania din Marea Britanie Cambridge Analytica ar fi obținut acces la datele a circa 87 de milioane de utilizatori Facebook. Anunțul a fost facut de catre directorul tehnic al rețelei de socializare, Mike Schroepfer. Anterior se vorbea despre un numar de 50 de milioane de utilizatori.

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online, informeaza BBC News online.

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…