- Pandemia de COVID-19 este o noua ocazie pentru infractorii cibernetici care vor sa obțina acces la conturile și corespondența noastra, prin intermediul telefoanelor mobile. Este avertismentul Serviciului Roman de Informații, care anunța ca a identificat o campanie de acest tip, bazata pe transmiterea…

- Activista britanica pentru mediu Jane Goodall, 86 de ani, a spus ca actuala criza globala de sanatate nu o surprinde, enumerand printre factorii declansatori ai pandemiei de coronavirus comertul cu animale salbatice si fenomenul distrugerii habitatelor. Renumita experta in primatologie a precizat ca…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In cadrul briefingului ținut dupa ședința Centrului Unic de Comanda, Igor Dodon, a venit cu un mesaj catre agenții economici. "Daca continua aceasta dinamica și gestionare a situației, vom face tot posibilul ca unele activitați economice sa fie reluate in timpul…

- In contextul pandemiei Covid-19 și a situațiilor dificile cu care se confrunta punctual unii conaționali, facem un apel catre cetațenii romani din Spania sa manifeste solidaritate in cercul de apropiați și in cadrul organizațiilor consacrate (ex. Cruz Roja)......dar și prudența in a plasa, raspunde…

- In contextul semnalarii unor inițiative private care au ca scop declarativ repatrierea persoanelor aflate in situații deosebite, recomandam cetațenilor romani sa manifeste precauție in relația cu entitați sau persoane care solicita date cu caracter personal (nume, prenume, adrese de e-mail, numere de…

- Șoferii de TIR a filmat un mesaj pentru romanii care sunt ținuți in case de pandemia de coronavirus. Imaginile au devenit virale. The post Soferii de TIR, mesaj pentru romanii care sunt tinuti in case de pandemia de coronavirus (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Am decis sa scriu aceste randuri dupa ce in Libertatea a aparut inca un articol in care se sugereaza ca “deținuții mananca prea mulți bani de la stat”, ca sa o spun in modul plastic ales de colegii mei. De ce mi se par periculoase acest gen de comparații? ”Un bolnav de coronavirus din Constanța primește…

- Presedintele Klaus Iohannis a adresat romanilor vineri un mesaj, in care le cere sa fie responsabili, pentru ca fiecare efort, oricat de mic, este important pentru a impiedica raspandirea epidemiei de coronavirus. ”Ne aflam in plin razboi pentru pastrarea sanatatii omenirii”, afirma presedintelele.…