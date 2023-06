Stiri pe aceeasi tema

- Notați data, 20 iunie, ora 20, Parcul Rozelor! Iconicul chitarist Steve Hackett, membru al celebrei trupe GENESIS, este cel mai important artist rock care viziteaza Timișoara, in anul de Capitala Europeana a Culturii. Muzician extrem de talentat și inovator, Steve Hackett a facut parte din formula clasica…

- Marți, 20 iunie, de la ora 20:00, in Parcul Rozelor, va avea loc un concert in care cap de afis este chitaristul Steve Hackett, fost membru al celebrei trupe Genesis. El va canta alaturi de trupa maghiara Djabe, iar in deschidere va performa grupul timișorean VanDerCris, condus de Horea Crișovan. Hackett…

- Interesul timișorenilor de a face parte din Corul comunitar a determinat reprezentanții Filarmonicii Banatul sa redeschida inscrierile pentru cei care vor sa faca parte din acest proiect dedicat orașului nostru, in anul in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Corul comunitar va concerta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat astazi, 10 aprilie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema Timisoara 2023 – Capitala Europeana a... The post BNR a lansat o moneda de argint cu tema Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Banca Naționala a Romanie (BNR) a facut un nou anunț! O noua moneda urmeaza sa fie lansate incepand cu data de 10 aprilie 2023. Acest lucru se va face in circuitul numismatic. In acest fel, este vorba despre o moneda din argint. Tema este Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- Celebrul chitarist Steve Hackett, fost membru al formației Genesis, va susține un concert la Timișoara alaturi de membrii formației maghiare Djabe, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 20 iunie, in Parcul Rozelor. Colaborarea dintre formația maghiara Djabe și legendarul chitarist care a facut…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Marele scriitor turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura, este invitat luni și marți in cadrul a doua intalniri culturale organizate de Universitatea de Vest din Timișoara, in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”.…