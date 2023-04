Stiri pe aceeasi tema

- McCaul, care a inceput joi o vizita in Taiwan, a declarat sambata la un eveniment ca „Statele Unite vor oferi instruire fortelor taiwaneze pentru a-si creste capacitatea de aparare”, a informat agentia de presa taiwaneza CNA.

- Taiwanul anunța ca Beijingul a trimis vineri noi nave de razboi, un elicopter si un avion de lupta in apropiere de Taiwan, pentru a doua zi consecutiv dupa intalnirea dintre lidera taiwaneza Tsai Ing-wen si presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, conform Apararii taiwaneze, relateaza…

- Taiwanul a anuntat ca a detectat joi dimineata trei nave de razboi si un elicopter anti-submarin in apropierea insulei autonome, dupa intalnirea dintre presedinta sa, Tsai Ing-wen, si presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Kevin McCarthy, in California, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- China a promis joi un raspuns "hotarat" dupa intalnirea in Statele Unite dintre presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen si presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Kevin McCarthy, noteaza AFP.

- China a lansat o patrula comuna speciala in strimtoarea Taiwan pe fondul viitoarei intilniri a șefului de stat major taiwanez, Tsai Ing-wen, cu președintele Camerei Reprezentanților SUA, Kevin McCarthy, in timpul tranzitului sau prin SUA. Acest lucru se precizeaza in mesajul administrației afacerilor…

- China a anunțat ca „se opune ferm” intalnirii prevazute intre presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului american, Kevin McCarthy, si presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen. Beijing a declarat oficial ca isi va „apara cu fermitate suveranitatea”.Tsai Ing-wen, provenita dintr-un partid pro-independenta,…

- China nu a facut niciun pas in direcția furnizarii unui ajutor letal care ar ajuta Rusia in invazia sa in Ucraina, iar Statele Unite au precizat in spatele ușilor inchise ca o astfel de acțiune ar avea consecințe grave, a declarat duminica consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake…

- Reprezentantul republican Michael McCaul, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților din SUA, a declarat jurnaliștilor ca vede un „impuls din ce in ce mai mare” la Washington pentru a furniza Ucrainei avioane de vanatoare F-16 și rachete cu raza lunga de acțiune din cadrul…