Un medic neurolog la ofera hunedorenilor consultații gratuite.Asociația PRO NEURO Hunedoara anunța faptul ca in data de 25 august, incepand cu orele 11.00, in policlinica Spitalului Municipal Dr Alexandru Simionescu din Hunedoara vor fi efectuate consultații gratuite in specialitatea neurochirurgie. Aceste consultații vor fi efectuate de catre doctorul Catalin Preoteasa – medic specialist neurochirurg la Spitalul Județean de Urgența Valcea.

