- Numarul deceselor ajunge la 290, in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Au fost anuntate alte opt decese, in aceasta seara, printre care și o femeie din Timiș, de 67 de ani. O femeie de 67 ani, din județul Timiș, a ajuns in 9 aprilie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Romania inregistreaza cel de-al 25-lea deces din cauza infectarii cu CoVid-19. Este vorba de un barbat de 81 de ani din București. Un barbat in varsta de 81 ani, din București a decedat, vineri, dupa ce s-a infectat cu CoVid-19. Acesta a fost internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF…

- In urma cu doua seri, Sorin Alexandru, unul dintre medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova, publica pe retelele de socializare o fotografie care infațișa lupta nedreapta dintre sistemul medical și Covid-19. Echipat cu un halat de unica folosința,…

- Doua persoane din randul personalului medical de la Spitalul din Campulung Moldovenesc au fost depistate cu noul coronavirus, din intamplare, susține managerul instituției. Concret, este vorba despre un medic angajat in cadrul Sectiei Medicina Interna și o asistenta de la Unitatea de Primiri Urgențe.…

- Halat de unica folosința de vizitator, saci de gunoi in picioare, prinși cu leucoplast, viziera proprietate personala a unei colege, masca chirurgicala non-FFP2 - este echipamentul de protecție folosit in aceste zile de Sorin Alexandru, medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a anunțat ca pana duminica, in Romania au fost depistate cu noul coronavirus 13 persoane și alte 15 se afla in carantina instituționalizata.In țara noastra, situația, duminica la pranz, arata ca 12.734 de persoane se afla in auto-izolare…