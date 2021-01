”Un meci pe care-l așteptăm de un an!” Rugby-ul romanesc a intrat in linie dreapta pentru cel mai așteptat, dar și amanat meci din ultimele 11 luni: cel cu Belgia. Primul pas spre aceasta partida a fost facut de la inceputul saptamanii, cand componenții naționalei Romaniei au facut vizita medicala. Reveniți dupa vacanța sanatoși tun și cu moralul bun, ”Stejarii” sunt deciși sa nu lase sa le scape victoria in disputa programata la 7 februarie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, din Craiova. Au lasat primarii cu ochii in soare! REVOLTA pe tema vaccinarii ”Va fi un partida grea, pentru ca venim dupa pauza. E un meci pe care il așteptam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

