Un material pe baza de plante ar putea sa elimine plasticul din supermarketuri Compania olandeza din domeniul biochimic Avantium lucreaza la un tip de plastic pe baza de plante care se poate descompune intr-un an. Spre comparatie, plasticul obisnuit are nevoie de sute de ani pentru a se descompune. In plus, nu sunt utilizati combustibili fosili pentru producerea noului material.



Avantium este sprijinita de giganti precum Coca-Cola, Carlsberg si Danone, care si-ar putea vinde produsele in ambalajele realizate din acest tip nou de plastic in doar cativa ani, noteaza The Guardian.



Plasticul este realizat din zaharuri din porumb, grau si sfecla, explica reprezentantii

Sursa articol si foto: business24.ro

