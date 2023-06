Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 35 de ani, fara permis de conducere și aflat sub influența cocainei, a facut accident, duminica, pe un bulevard principal al municipiului Drobeta Turnu Severin, conform actualmehedinți.ro.Șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit in plin de un semafor pe care l-a rupt.…

- Florin Piersic este implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce zilele trecute a fost filmat injurand un cerșetor care i-a cerut bani in timpul unui spectacol desfașurat la Cluj. Florin Piersic se apara și spune ca l-a dracuit… in gluma. Florin Piersic a susținut un spectacol in Piața Unirii din…

- O furtuna deosebit de puternica a lovit Ankara, iar rafalele de vant au luat pe sus obiecte și au distrus un minaret.Pe langa cladiri distruse a pus la pamant un minaret, in timp ce o canapea de gradina a zburat cateva sute de metri spre uimirea privitorilor.

- Ultimul joc pentru imunitate al sezonului 2023 de la Survivor a starnit emoții in sufletele concurenților. Fiecare dintre cei șase lupta pentru a se salva de la eliminare. Fosta Faimoasa Ștefania Stanila a izbucnit in plans, pe traseu. Ce s-a intamplat cu marea campioana la gimnastica. Momentul in care…

- Aterizare neașteptata in curtea unui localnic din Straja, județul Bacau, dupa ce o mașina scapata de sub control a zburat cațiva metri buni de pe un pod. Accidentul spectaculos a fost surprins de o camera de supraveghere instalata intr-o curte din apropiere, iar pe inregistrare se aude mai intai un…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a comentat joi incidentele de la Parlament unde doi parlamentari au fost agresați de manifestanții AUR. El a anunțat ca 45 de protestatari au fost amendați și au fost deschise patru dosare penale. „Masurile de securitate trebuie revizuite, pentru ca este inadmisibil…

- El este personajul nelipsit din public, dar care nu este strain nici de scena iUmor, facand parte din mai multe momente ale edițiilor din sezonul 14. Hai sa descoperi cum s-a pregatit Luci in calitate de concurent, cu un act in sine! Verdictul final a fost așteptat cu sufletul la gura.

- O tanara a trait un moment unic in viața ei și a trecut de la agonie la extaz. Iubitul ei a decis sa o ceara in casatorie dupa ce a fost rapita, iar sentimentele pe care le-a trait au fost semne de un film de acțiune. Intreg momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok.