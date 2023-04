Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, a anunțat intoarcerea din captivitatea rusa ca urmare a unui schimb de prizonieri a 130 de ucraineni. Rușii nu au transmis oficial nimic despre acest schimb, relateaza Radio Liberty . „Un mare schimb de prizonieri de Paște. Aducem 130 dintre oamenii noștri. Schimbul s-a desfașurat in ultimele zile in mai multe etape. Militari, graniceri, polițiști, marinari, angajați ai DSSO… Soldați și sergenți care au fost capturați in direcțiile Bahmut, Soledar, Zaporojie, Herson. Oamenii noștri se intorc acasa”, a scris Iermak pe canalul sau de Telegram,…