Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump se regasește izolat, marți, pana și in tabara sa politica, dupa un turneu european considerat dezastruos in care a intors spatele aliaților sai europeni și a parut sa dea credit liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, in fața serviciilor secrete ale Statelor Unite,…

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult 13 avioane, cu o capacitate de 70-120 de locuri, iar vechimea lor va fi „in functie de disponibilitatea pe piata”.

- Uniunea Europeana a avertizat Statele Unite ca impunerea de taxe vamale pe masini si piese auto va afecta industria auto europeana si ca, probabil, vor fi implementate contramasuri reprezentand taxe de 294 de miliarde de dolari asupra importurilor din America. Avertismentul vine dupa ce, președintele…

- Primarul Emil Boc promite de multa vreme ca garajele din cartierele orașului, care au ajuns în timp mai mult spații de depozitare, vor fi demolate pentru a face loc mai multor locuri de parcare. Nevoia tot mai crescuta a clujenilor de a avea unde sa îsi parcheze mașina i-a facut…

- Franța, Germania și Marea Britanie au cerut Statelor Unite exceptarea de la sancțiunile americane pentru companiile care au afaceri in Iran, într-o scrisoare semnata de miniștrii de Finanțe și Afaceri externe ale celor trei țari, publicata miercuri și citata de AFP."În calitate…

- Prețurile locuințelor din localitatea montana canadiana Whistler s-au dublat in ultimii 5 ani și le-au depașit pe cele din Vancouver, piața cea mai piperata din țara pentru mai multe decenii. O casa unifamiliala costa 1,67 milioane dolari canadieni (1,30 milioane de dolari americani). In localitatea…

- Unele subansamble auto care astazi sunt produse din 8 piese diferite dezvoltate de mai mulți furnizori vor putea fi imprimate 3D intr-o singura bucata. Procesul va fi pus practic in aplicare de General Motors in Statele Unite, scrie automarket.ro.

- La inceputul anului, Google a anuntat ca isi extinde birourile si centrele de date din Statele Unite. Un raport pregatit de Oxford Economics in colaborare cu Google arata ca din 2006 pana in prezent Google a investit peste 10,5 miliarde de dolari in cele opt centre de date din Statele Unite, potrivit…