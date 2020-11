Un manual destinat aviaţiei globale pregătit de o agenţie ONU sugerează recomandarea testării pasagerilor pentru Covid-19 cu teste sigure Operatorii aerieni si aeroporturile exercita presiuni pentru recomandari unitare la nivel mondial referitoare la testare, pentru a fi evitate cerintele stricte pentru carantina, care decimeaza traficul, asociatia IATA anticipand un declin de 66% al traficului aerian in 2020, din cauza pandemiei. In prezent, restrictiile de calatorie si utilizarea testelor variaza la nivel global. Anumite companii aeriene solicita pasagerilor sa obtina un test negativ, chiar daca unele tari permit vizitatorilor sa intre fara carantina, in timp ce altele interzic accesul tuturor strainilor neesentiali. Manualul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un manual destinat aviatiei globale, analizat de o agentie a ONU, sugereaza recomandarea testarii pasagerilor pentru Covid-19 cu teste sigure, pentru a depista noul coronavirus inainte de imbarcare, au declarat trei surse apropiate situatiei, transmite Reuters.Citește și: Nicușor Dan iși primește…

- Lazio Roma, echipa fundasului roman Stefan Radu, a anuntat sambata ca a intrat in carantina dupa mai multe teste pozitive la Covid-19 in cadrul lotului sau, informeaza AFP. "Cativa membri ai grupului au fost testati pozitiv cu ocazia controalelor efectuate vineri", a precizat clubul de…

- Moldovenii nu mai sunt obligați sa stea in carantina pentru 14 zile daca merg in Ucraina. Potrivit informațiilor oficiale , tranzitarea Ucrainei in ambele sensuri de catre cetațenii Republicii Moldova, poate fi realizata in baza prezentarii unei dovezi a faptului ca aceasta va fi efectuata in decurs…

- CHIȘINAU, 31 oct – Sputnik. De astazi, moldovenii care vor dori sa calatoreasca in Ucraina nu vor mai fi obligați sa stea in carantina, autoizolare sau sa prezinte rezultatul negativ al testarii Covid-19 la intrarea in țara vecina. In urma unei evaluari facute de autoritaților ucrainene,…

- Ministrul lituanian de Externe Linas Linkevicius se plaseaza in carantina timp de o saptamana, in urma a doua teste pozitive cu covid-19 a doi membri ai delegatiei franceze care au participat la evenimente organizate cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron in Lituania, relateaza Reuters.Linas…

- Transportatorii aerieni globali au cerut marti testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internationale, pentru inlocuirea carantinelor care, in opinia lor, amplifica scaderea traficului, transmite Reuters.

- Informatii privind accesul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state a fost actualizat. Totodata, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene are activat un Centru de Apel, care poate fi contactat la numerele de telefon 0 80 090 990 - (gratuit de la telefonul fix din orice localitate…