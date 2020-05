Un manager IKEA din Polonia este cercetat penal, după ce a concediat un angajat care a comentat împotriva homosexualilor Un manager IKEA din Polonia este cercetat penal de procurori, dupa ce a fost acuzat ca a concediat un angajat pentru ca acesta a avut comentarii impotriva homosexualilor, noteaza NBC News.Astfel, managerul a fost acuzat de un procuror polonez ca a dat afara un angajat dupa ce acesta a numit homosexualitatea ”o abominațiune” pe site-ul companiei.Angajatul de la magazinul IKEA din Cracovia a fost concediat anul trecut, dupa ce a citat pasaje din Biblie referindu-se la homosexualitate pe intranetul companiei și, mai apoi, a refuzat sa-și elimine comentariile, a declarat un purtator de cuvant al parchetului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

