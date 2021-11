Stiri pe aceeasi tema

- Sectia 2 Politie Bucuresti afirma, intr-un raspuns adresat unui barbat care a dorit sa afle daca presedintele Klaus Iohannis a fost sanctionat pentru ca nu a purtat masca la Congresul PNL, ca nu a existat nicio sesizare la 112 in acest sens si ca nici nu a fost constatata o contraventie, deoarece,…

- Mulți romani iși doresc sa iți cumpere numeroase produse de Black Friday, mai ales pentru ca prețurile sunt, de obicei, avantajoase. Totuși, Altex a primit o amenda colosala in urma unei verificari facute de comisarii ANPC. Se pare ca mulți cetațeni puteau sa fie pacaliți. Ce amenda uriașa a primit…

- In luna iunie, Poliția Rutiera a trimis dosarul la Parchetul Judecatoriei Sector 4, iar procurorul de caz – dupa o saptamana – a trimis dosarul in instanța.”Condamna pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa amenzii in cuantum de 16.000 lei, calculata prin inmultirea unui numar de 200 zile-amenda,…

- Partidul Național Liberal a primit o amenda de 10.000 de lei pentru organizarea congresului PNL de weekend-ul trecut, a anunțat marți, in cadrul comisiei de ancheta din Parlament, șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet.

- S.A. „Apa-Canal Chișinau” (ACC) a debranșat un consumator casnic, care are conectare neautorizata la rețeaua de apeduct municipal, trasa pina la contor, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. Deși deține un contract cu furnizorul de apa, totuși consumatorul respectiv mai are o conectare neutorizata…

- In perioada 06.09.2021 – 10.09.2021, in baza unei sesizari, delegatii Garzii Forestiere Suceava au organizat o acțiune comuna de control impreuna cu delegați ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava intr-o proprietatea de fond forestier aparținand unui operator economic din localitatea Ciumarna.…

- Un bucurestean care a abandonat cinci pui de pisica, pe o strada din Centrul Vechi din Capitala, a fost sanctionat cu suma de 3.000 lei de reprezentantii Serviciului Politia Animalelor. Barbatul a lasat punga in care se aflau puii de pisica langa un cos de gunoi si a plecat.

- Tânarul s-a ales cu permisul suspendat și cu o amenda de peste 1.300 de lei, conform polițiștilor clujeni. „Au fost înregistrate trei cazuri în care conducatorii auto rulau cu o viteza de peste 200 km/h. Unul dintre…