- Poliția din UE a inregistrat in medie 697.000 de furturi auto in perioada 2015 – 2017, o reducere de 29% fața de perioada 2008 – 2010 (media anuala de 983.000). Intre 2008 și 2017, au existat tendințe descendente in majoritatea statelor membre ale UE. In medie, in perioada 2015-2017*, cifrele au fost…

- Declarația președintelui Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, conform careia "s-a nascut de partea greșita a Cortinei de Fier" a provocat numeroase reacții în spațiul public. În ce masura este Croația un stat de succes în comparație cu celelalte state din Europa Centrala și…

- Țarile fost comuniste din Europa Centrala și de Est sunt mai bogate ca niciodata, iar cetațenii lor mai sanatoși decat acum 30 de ani, se arata intr- analiza realizata de catre ”The Guardian”. Chiar daca nemulțumirile generate de tranziția catre capitalism au dus la o ascensiune a populismului, publicația…

- România are nevoie de reforma ca de aer. Daca nu mai vrem sa fim pe locul întâi la atâtea performanțe negative și daca nu mai vrem sa plece pur și simplu românii din țara avem nevoie de reforme reale. Mai ales, reforma în economie. Trebuie sa reducem taxele pe munca…

- Romania este una dintre țarile europene cu cei mai mulți angajați, raportat la populația totala, care lucreaza in industria auto. Cifrele oficiale de la nivelul Uniunii Europene arata ca exista intre 150.000 și 200.000 de angajați in acest sector. Salariul mediu net pe care il incaseaza luna de luna…

- Romania, intre țarile din UE cu cei mai mulți angajați in industria auto. Salariile, printre cele mai mici din regiune Salariul mediu al unui lucrator roman care activeaza in industria auto este de 650 de euro pe luna, la jumatate fata de Estonia - tara cu cele mai mari castiguri in domeniu, reiese…

- Romania conduce in UE la cresterea salariului minim intre 2010 si 2019, cu un procent de 180%, mult peste cele mai mari cresteri, care au fost inregistrate in acest interval de Bulgaria (114%), respectiv Lituania (104%), arata raportul anual 2019 asupra salariilor minime din UE, intocmit de Eurofond.…