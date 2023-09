Stiri pe aceeasi tema

- ”Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare si mai reprezentativa organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, afiliata la Blocul National Sindical, anunta public ca in data de 15 septembrie 2023 va declansa o greva de avertisment care are scopul de a atrage atentia asupra…

- ”Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare si mai reprezentativa organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, afiliata la Blocul National Sindical, anunta public ca in data de 15 septembrie 2023 va declansa o greva de avertisment care are scopul de a atrage atentia asupra…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a anunțat, astazi, ca va declanșa o greva de avertisment in ziua de 15 septembrie 2023. Sindicaliștii sunt hotarați sa intrerupa munca in intervalul 7.00-9.00, pentru a atrage atenția asupra impasului in care a intrat dialogul dintre ceferiști…

- ”Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare si mai reprezentativa organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, afiliata la Blocul National Sindical, anunta public ca in data de 15 septembrie 2023 va declansa o greva de avertisment care are scopul de a atrage atentia asupra…

- Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare si mai reprezentativa organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, anunța o greva de avertisment pentru vineri, 15 septembrie, informeaza News.ro. Sindicalistii atrag atenția ca deficitul de angajati depaseste 6.000 de oameni.”Federatia…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare și mai reprezentativa organizație sindicala a ceferiștilor din Romania, afiliata la Blocul Național Sindical, a anunțat public ca pe 15 septembrie 2023 va declanșa o greva de avertisment. Greva are scopul de a atrage atenția asupra…

- Sindicalistii din Administratia Fiscala organizeaza marti dimineata, intre orele 8:00 si 10:00, o greva de avertisment in toata tara, iar timp de o ora, de la 9:00 la 10:00, va avea loc un miting de protest in fata Ministerului Finantelor."Motivele sunt mai multe, sunt mai vechi, le-am tot anuntat…