- Europarlamentarul PSD Dragos Benea a declarat, marti seara, in emisiunea ”Proiect de Tara: Romania”, de la Prima News, despre ministrul Petre Daea, ca nu mai traverseaza aceeasi perioada de favorabilitate pe care o avea in Guvernul Dancila, transmite News.ro. Despre prestatia ministrului Agriculturii…

- “Am discutat aseara cu comisarul european pentru Agricultura si dezvoltare rurala Janusz Wojciechowski despre problema despagubirilor ridicole primite de fermierii romani afectati de importurile de cereale din Ucraina. (…) Ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro pentru fermierii romani, mult mai…

- Rotativa guvernamentala va aduce, conform protocolului, ministerul Justiției in subordinea PSD, chiar daca liderul social – democrat spune ca „are o reținere”. Exista deja vehiculat și un posibil inlocuitor pentru Catalin Predoiu, actualul ministru. Intrebat daca ministerul Justiției va reveni PSD,…

- Vom avea ori rotație guvernamentala, ori criza politica, avertizeaza Paul Stanescu, secretarul general al PSD. Stanescu s-a referit astfel la rotația care este planificata in luna mai 2023. In urma rotației, postul de premier ar trece de la Nicolae Ciuca (PNL) la Marcel Ciolacu (PSD). „Ultima obsesie…

- Marcel Ciolacu a afirmat, chestionat daca exista posibilitatea ca Nicolae Ciuca sa preia Ministerul Apararii, din luna mai, dupa rotatia premierilor, ca cel mai indreptatit sa raspunda este chiar prim-ministrul si liderul PNL.

- Rotația guvernamentala intre PNL și PSD s-ar putea amana pana cand Romania va transmite a treia cerere de plata pentru banii din PNRR. Din acest motiv, Marcel Ciolacu ar putea sa nu preia funcția de premier in luna mai. Aceasta posibilitate este luata in calcul in condițiile in care termenul oficial…