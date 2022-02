Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au desfașurat in zilele de 15 și 16 februarie a.c., acțiuni de prevenire și combatere privind legalitatea desfașurarii transportului de persoane in regim TAXI și eliminarea pirateriei in domeniu, precum și pentru asigurarea respectarii…

- In perioada ianuarie-iunie 2022, polițiștii Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timis, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timis, vor organiza un concurs, in randul elevilor de gimnaziu, pe tema elaborarii unor materiale informativ-preventive destinate…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In data de 17 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea și reprezentanții instituțiilor cu atribuții de control in domeniu au continuat activitațile de verificare privind respectarea masurilor impuse…

- La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și un echipaj medical, care a preluat minorul și l-a transportat la spital.Din primele verificari a reieșit faptul ca, șase elevi de clasa a IX-a, ar fi consumat alcool, adus de unul dintre ei, in incinta unitații de invațamant.In urma celor constatate…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In perioada 7-9 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta.…

- In perioada sabatorilor de iarna, jandarmii valceni acționeaza pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica in județ, fiind prezenți in zonele aglomerate, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, vanzarea ilegala de materiale pirotehnice, dar și pentru verificarea respectarii…

- O femeie de 49 de ani din Braila a fost batuta in timpul unui jaf la o casa de schimb valutar. Aceasta a sesizat autoritațile, iar oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului. Un barbat de 34 de ani a fost identificat și este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharile.

- Joi, 25 noiembrie, in intervalul orar 13:00-16:00, polițiștii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea impreuna cu polițiști de ordine pulbica, efective din cadrul IJJ Valcea, R.A.R Valcea, ISCTR și Biroul Vamal au organizat și desfașurat o acțiune cu efective…