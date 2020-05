Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. "Ziua Victoriei este o sarbatoare sfanta pentru Moldova. Insa in anul curent, din cauza pandemiei de coronavirus, organizarea unor acțiuni dintre cele planificate va fi dificila", anunța președintele pe Facebook. © Photo : Facebook / Igor DodonEvenimentele dedicate…

- BUCUREȘTI, 4 mai – Sputnik. Comisia patriarhala pentru familie, protecția maternitații și copilariei a propus instituirea unui moratoriu la avorturi in Rusia pe perioada pandemiei. © Sputnik / Ирина ЛяховаZi importanta in calendarul ortodox: O mare sfanta, praznuita in Rusia, Moldova și RomaniaSecretarul…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Mihail Mușustin a discutat cu Vladimir Putin in regim de videoconferința, anunța RIA Novosti. Premierul a spus ca testele l-au aratat pozitiv la coronavirus și, respectiv, in conformitate cu cerințele Rospotrebnadzorului, el este obligat sa respecte regimul de autoizolare…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au impiedicat pregatirea unor atentate teroriste in orașul Ekaterinburg, anunța RIA Novosti. © REUTERS / Benoit TessierTeroare in plina Pandemie: Atac sangeros in Franța - morți și raniți Comitetul Național Antiterorism…

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Pentagonul a publicat pe site-ul sau oficial inregistrari video care surprind ”fenomene neidentificate”, informeaza RIA Novosti. © AFP 2020 / STAFF Pentagonul este ingrijorat de avansarea Rusiei și Chinei Potrivit instituției, una dintre cele trei inregistrari video,…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Tot mai mulți consumatori de energie electrica nu achita facturile, precizeaza serviciul de presa al furnizorului Premier Energy. Potrivit acestuia, reducerea plaților duce la creșterea datoriilor și presupune o intarziere a achitarii pentru energia electrica achiziționata…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca știe cum se simte liderul Coreei de Nord, dar a refuzat sa le ofere detalii jurnaliștilor. ”Nu pot sa spun intocmai. (...) Am o idee foarte clara, dar nu pot sa vorbesc despre asta acum. Pur și simplu, ii doresc tot binele.…

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. In timpul unei ședințe in care s-a discutat despre situația epidemiologica din Rusia, adjunctul specialistului principal netitular in maladii infecțioase, șefa departamentului clinico-științific al Centrului pentru prevenirea și controlul SIDA din orașul Moscova, Elena…