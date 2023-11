The New York Times scrie despre cum unul dintre rețelele de magazine alimentare din Marea Britanie a ținut cont de opinia cumparatorilor și a inlocuit toate casele de marcat cu autoservire cu vanzatori. ”Cand vine vorba de cumparaturi, se pare ca exista doua feluri de oameni in aceasta lume: cei care prefera auto-plata și cei care prefera interacțiunea cu un om”, scriu corespondenții din Londra ai ziarului The New York Times. Booths (nu Boots - mult mai cunoscut) este un lanț cu 3.000 de angajați care vinde produse alimentare in nordul Angliei inca din 1847. Saptamana trecuta a anunțat ca ”va…