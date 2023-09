Un jurnalist din Hong Kong a fost condamnat pentru obstrucționarea poliției anul trecut, in septembrie, in ceea ce este cunoscut ca un caz de intimidare a presei, potrivit Reuters. Seful grupului de jurnalisti de top din Hong Kong a fost condamnat luni (25 septembrie) la cinci zile de inchisoare pentru obstructionarea ofiterilor de politie, in […]