Un jurnalist care scrie pe energie vrea să fie șeful ANRE Incepand cu data de 23 aprilie se vacanteaza functiile de presedinte, vicepresedinte si doua functii de membru in Comitetul de reglementare al ANRE, ca urmare a expirarii mandatelor. Postul de președinte este vizat de un jurnalist cu mare experiența pe zona energiei. Gabriela Moroianu a decis sa iși depuna dosarul pentru funcția de președinte al ANRE. Ea este unul dintre cei mai vechi și experimentați jurnaliști care scrie pe domeniul energiei. Este la a doua incercare dupa ce in 2019 a participat la concursul pentru funcția de vicepreședinte ANRE. “Potrivit legislației in vigoare, membrii Comitetului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

