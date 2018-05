Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul rus a cerut luni 14 ani de inchisoare impotriva lui Roman Suscenko, jurnalist ucrainean arestat in octombrie 2016 si acuzat de spionaj de Moscova, a anuntat avocatul acestuia, informeaza AFP. "Acuzatia a cerut 14 ani de inchisoare. Nu este pedeapsa maxima pe care o putea cere, care era de…

- Procurorii ruși au cerut in instanța 14 ani de inchisoare pentru jurnalistul ucrainean Roman Sușcenko, care a fost arestat in Rusia in 2016 sub acuzația de spionaj, a anunțat pe Twitter avocatul Mark Feighin. La Curtea de la Moscova au inceput luni dezbaterile partilor in dosarul de ”spionaj” al lui…

- Serviciul ucrainean de securitate SBU a anuntat marti ca a perchezitionat birourile a doua institutii publice ruse de presa – televiziunea RT si agentia de presa RIA Novosti, de la care a fost arestat un jurnalist -, provocand furia Kremlinului, relateaza AFP. ”Perchezitiile continua la RIA Novosti…

- Ucraina a adresat Curții Internaționale de Justiție (CIJ) o plangere cu cerere de interpretare a propriei decizii privind aplicarea masurilor provizorii hotarate de Curte la 19 aprilie 2017, anunta centrul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. In 2017, Ucraina a intentat o acțiune…

- Rada Suprema (parlamentul ucrainean) i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savcenko, fost pilot militar care a devenit eroina nationala dupa doi ani in detentie in Rusia, acuzata acum de pregatirea unui atentat impotriva presedintelui Ucrainei, transmit AFP si dpa.Solicitarea parchetului…

- Misiunea de 1.000 de observatori a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va putea sa mai ramana in Ucraina inca o luna, a decis OSCE joi la Viena, relateaza agentia DPA. ''Negocierile nu sunt usoare, dar putem fi mandri de rezultate'', a scris pe Twitter emisarul…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat in cadrul documentarului „Ordinea Mondiala 2018“ ca Statele Unite au inselat in mod „grosolan si obraznic“ Rusia in timpul crizei din Ucraina din 2014, relateaza pravdareport.com.

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…