Un judecător american a respins cererea lui Elon Musk pentru încetarea unui acord cu SEC privind supravegherea tweeturilor sale referitoare la Tesla Musk a incheiat marti un acord pentru achizitionarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. Avocatii sai au incercat sa rezilieze decretul de consimtamant din 2018, care a rezolvat acuzatiile SEC de frauda cu titluri de valoare si au sustinut ca urmarirea lui Musk de catre autoritatile de reglementare ”a depasit limita cuhartuirea” si i-a impiedicat dreptul constitutional la libertatea de exprimare. ”Musk nu poate incerca acum sa retraga acordul pe care l-a incheiat cu buna stiinta si de bunavoie, pur si simplu plangandu-se ca simtea ca trebuie sa fie de acord cu el la momentul respectiv, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

