- Alexandru Ionița (29 de ani) a debutat pentru Yunnan Yukun, formația din China care l-a transferat in aceasta iarna de la Rapid. Echipa sa a remizat in prima etapa a ligii a doua chineze, scor 0-0 cu Foshan Nanshi. Ionița a fost titularizat și a evoluat pe toata durata partidei. Alex Ionița a debutat…

- Fostul internațional Ilie Dumitrescu (55 de ani) a analizat Rapid - FCSB, scor 4-0, și a spus ca atacantul Albion Rrahmani (23 de ani) a fost cel mai important jucator al giuleștenilor. Așa cum și scorul o spune, Ilie Dumitrescu a declarat ca Rapid a anhiliat-o pe FCSB pe Arena Naționala. Fostul fotbalist…

- Adrian Mutu (45 de ani) a luat o masura importanta in vestiarul CFR-ului dupa infrangerea de acasa cu Rapid, scor 0-1. Mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis (32 de ani) a incasat un cartonaș galben in minutul 77 al meciului, deși parasise terenul in minutul 59, cand a fost inlocuit cu Omar El Kaddouri…

- CFR Cluj - Rapid 0-1. Cristiano Bergodi are 4 victorii din 4 meciuri in 2024, detaliu care nu s-a mai petrecut niciodata la echipa din Giulești! Iata notele acordate de reporterul GSP prezent la meciul din Gruia: Notele celor de la CFR CLUJ, sistem: 4-3-3 Sava (nota 6) * Prins pironit pe linia porții…

- CFR Cluj a anunțat imprumutul atacantului David Ciubacan (19 ani) la CSM Deva, din Liga a 3-a. David Ciubacan va juca la CSM Deva pana la finalul acestui sezon. Tanarul fotbalist, care are o statura impresionanta, masurand 1,97 metri, nu a apucat sa debuteze pentru CFR Cluj. Acesta a evoluat pentru…

- Cu trei portari in lot, oficialii celor de la FC Voluntari au incercat sa dea lovitura in mercato de iarna și sa-l transfere pe Catalin Straton (34 de ani) de la FC Argeș Mai e puțin și se reia sezonul de Liga 1, dar echipele din Superliga sunt active pe piața transferurilor. FC Voluntari a anunțat…

- Dupa ce mijlocașul croat Damjan Djokovic (33 de ani) a ajuns la Rapid, Gigi Becali e aproape sa mai cedeze in Superliga un alt jucator de pe lista sa neagra: Cristi Ganea (31 de ani). Fundașul stanga ar urma sa ajunga la Farul. La doar jumatate de an dupa ce semna cu FCSB, liber de contract, Cristi…

- Damjan Djokovic a ajuns la un acord cu Rapid, iar Florin Prunea a laudat decizia conducerii clubului din Giulești de a-l transfera pe fostul jucator de la FCSB. Mijlocașul croat s-a desparțit de FCSB, iar Gigi Becali a anunțat ca i-a achitat 70.000 de euro pentru a scapa de el. Djokovic a ajuns in Antalya,…