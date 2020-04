Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Teleorman, este vorba despre un jandarm angajat in anul 2009, care fusese mutat de la The post Un jandarm care pazea un centru de carantina s-a impuscat in cap appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un jandarm care pazea un centru de carantina, la Alexandria, s-a impușcat in cap, in timpul serviciului, sambata de dimineața. Avea 32 de ani și lucra in Jandarmerie de 11 ani. Un jandarm care efectua serviciul de paza la unul dintre centrele de carantina din Alexandria, Mara, s-a impușcat in cap, cu…

- Un jandarm din Teleorman s-a sinucis astazi in fața unui centru de carantina din Alexandria. Acesta s-a impușcat in cap și nu a mai putut fi salvat. Jandarmul avea 32 de ani și fusese transferat in județul Teleorman in urma cu doua luni, detașat din Mehedinți. Inainte de producerea tragicului eveniment,…

- Un jandarm din Teleorman s-a impuscat in cap, sambata, in timpul serviciului, cand pazea un hotel din Alexandria. In imobil sunt cazate mai multe persoane aflate in carantina. Se pare ca jandarmul se despartise de curand de sotie, iar acesta ar fi fost motivul gestului sau, transmite Hotnews . Jandarmul…

- Scene de groaza, sambata la amiaza. Un jandarm din Teleorman s-a impuscat in cap, in timpul serviciului. Incidentul a avut loc in fața unui centru de carantina din Teleorman.La un moment dat, barbatul a scos arma din dotare si s-a impuscat in cap, conform Mediafax. Citește și: Explicațiile…

- Un jandarm din Teleorman s-a impuscat in cap, sambata, in timpul serviciului, cand pazea un hotel din Alexandria in care erau cazate mai multe persoane aflate in carantina. Potrivit unor surse locale, jandarmul se despartise de curand de sotie, iar acesta ar fi fost motivul gestului sau. Sambata, acesta…

- Un subofiter de jandarmi care asigura paza unui centru de carantina aflat la un hotel din municipiul Alexandria s-a impuscat in cap, sambata dimineata, cu arma din dotare. Din pacate, jandarmul nu a mai putut fi salvat

- Un jandarm care pazea un centru de carantina din Alexandria s-a impușcat in cap in Eveniment / on 11/04/2020 at 11:10 / Un jandarm care efectua serviciul de paza la unul dintre centrele de carantina din Alexandria s-a impușcat in cap, cu puțin timp in urma. Din primele date, acesta a folosit…