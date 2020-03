Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucuresti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Toti cei care au intrat in contact cu jandarmul au fost izolati, iar unitatea a fost dezinfectata, anunța, joi, Jandarmeria, potrivit Mediafax.Direcția Generala de Jandarmi a…

- Primul caz de coronavirus din Dambovita a fost confirmat astazi. Este vorba de un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Corbii Mari, satul Grozavesti. Acum, barbatul din Corbii Mari se afla internat la Spitalul Victor Babeș din Bucuresti unde s-a recoltat proba in cursul zilei de luni și testul…

- Marturii incredibile ale celor care au intrat in contact direct cu pacientul de la Spitalul Universitar de Urgența din București, care a fost anunțat ca decedat, duminica. Unul dintre medicii care l-a tratat inainte ca acesta sa fie confirmat cu coronavirus a povestit la Digi24 ca pacientul nu a fost…

- Primul deces din cauza coronavirusului a fost confirmat in Romania, fiind vorba despre un pacient care suferea și de cancer in stadiu terminal. Anunțul a fost facut duminica de Grupul de comunicare stratregica. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 in 18 martie, la…

- Reprezentanții spitatului de boli infecțioase „Matei Balș” au alertat autoritațile azi dimineața, in jurul orei 09.50, fiindca un pacient suspect de coronavirus a fugit din spital.Barbatul suspect de infectarea cu virusul Covid 19 a disparut, pur și simplu, din spital!Grupul de Comunicare Strategica…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Un cetatean roman care avea un certificat medical eliberat de autoritatile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) a ignorat toate recomandarile si s-a imbarcat intr-un avion spre Bucuresti. In aeronava erau aproape 60 de persoane. Persoana venea…

- Guvernul de la București a confirmat primul caz al unui roman rapus de coronavirus! Este vorba despre o romanca din Italia, despre care aparusera informații in presa.”In contextul informațiilor din mass-media care menționeaza decesul, in Republica Italiana, a doua persoane de cetațenie romana…

- Un nou caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, in aceasta dimineata, in Bucuresti. Este vorba de o femeie in varsta de 43 de ani, contact la fostului politist care a mintit ca nu a fost plecat din tara. In acelasi timp, autoritatile au confirmat si al 31-lea caz de imbolnavire. Este vorba…