Un jandarm din Arad și-a ucis tatăl. Cazul a fost preluat de Tribunalul Militar Un jandarm in varstade 41 de ani, din județul Arad, și-a ucis tatal, alaturi de care locuia, inurma unei altercații. Tribunalul Militar Timișoara a preluat cazul și facecercetari.Crima a avut loczilele trecute in satul Gurba, județul Arad. Jandarmul de 41 de ani locuiaimpreuna cu tatal sau, dupa ce divorțase de soție. Pe fondul consumului de alcool, acesta a avut o altercație cutatal sau, in varsta de 77 de ani, care a escaladat. In urma disputei avute,jandarmul l-a injunghiat pe barbat in zona toracica, iar victim a murit pe loc,potrivit aradon.Intrucat agresoruleste jandarm, cazul a fost preluat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

