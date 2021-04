Un jandarm a fost REȚINUT în cazul bărbatului din Pitești călcat în picioare! Decesul a survenit prin asfixiere Jandarmul a fost reținut dupa ce inițial au fost arestați doi polițiști. Din imagini a reieșit ca și jandarmul a fost implicat in acțiunea de imobilizare a barbatului din Pitești, potrivit surselor Realitatea PLUS.Acesta urmeaza a fi prezentat cu propunere de arestare preventiva.Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar București.Reamintim ca scene cutremuratoare au fost surprinse vineri dimineața la Pitești atunci cand un barbat in varsta de 63 de ani a murit in urma unei intervenții brutale a agenților de poliție. Mulți au comparat incidentul cu episodul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

