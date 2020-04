Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator Gigi Chiru a fost amendat de politisti cu 2.000 de lei, dupa ce sotia acestuia a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, imagini cu ei pe malul marii, la Eforie. "Urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care doua persoane sarbatoreau un eveniment, in localitatea Eforie,…

- Autoritatile recomanda ca oamenii sa foloseasca serviciul de urgenta 112 numai atunci cand este intr adevar o situatie de urgenta. Altfel, conform ultimelor date furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cetatenii Romaniei au inteles acest aspect, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Autoritatile judetene isi bat joc de lugojeni. Conducerea spitalului din Lugoj s-a vazut nevoita sa refuze instalarea unui asa-zis cort de triere a pacientilor in parcarea din fata compartimentului de urgente. In timp ce la alte spitale din tara s-au instalat corturi spatioase care ofera cat de cat…

- Stimați romani, dragi nemțeni, in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus și de instituirea starii de urgența, fac apel la dumneavoastra sa respectați indicațiile autoritaților, sa fiți solidari cu semenii dumneavoastra și sa evitați sursele de informare care induc panica și…

- Eforie Nord este a doua cea mai mare statiune de pe litoralul romanesc. Situata la aproximativ 12 km de Constanta, pe ruta de legatura cu orasul Mangalia, Eforie Nord este o statiune balneara renumita nu numai in tara, ci si peste granite. Combinarea turismului recreativ cu tratamentul face ca statiunea…

- Iarna nu inseamna doar frig, ninsori si vreme rea. Pe litoral, anotimpul rece chiar are un farmec aparte. Cel mai bine o știu pasionații de fotografie care au surpins natura sculptata de valuri și de ger.

- Desi codul rosu de vreme rea a fost anuntat pentru ora 18.00, deja viscolul si ninsoare creaza probleme la munte. Nu mai putin de 20 de autoturisme au ramas blocate pe drumul spre cota 1400 din Sinaia. Autoritatile au decis sa inchida acest traseu turistic din cauza conditiilor meteo.