Stiri pe aceeasi tema

- Un producator agricol din Italia a murit strivit de 25.000 de roți de cascaval Grana Padano. Se crede ca un raft inalt pina la tavan a cazut, determinand prabusirea celorlalte. Trupul neinsufletit a putut fi extras de pompieri dupa multe ore de lucru, scrie LaRepubblica. Giacomo Chiapparini, un producator…

- Un barbat de 46 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de poarta de fotbal, care i-a cazut peste gat. Cazul a avut loc noaptea trecuta in satul Romanești, raionul Strașeni. Informația a fost comunicata, pentru UNIMEDIA, de catre ofițera de presa a Inspectoratului de Poliție Strașeni, Mariana Didenco.

- Jacopo Venzo, un ciclist italian in varsta de 17 ani, a murit dupa ce a suferit o cazatura in prima etapa a unei curse rezervate juniorilor, in Austria, a anuntat sambata Uniunea Europeana de Ciclism (UEC), informeaza AFP.

- Un britanic si un italian au decedat duminica dupa ce au cazut de la inaltime in timpul unor drumetii in Alpii francezi, transmite luni AFP care citeaza serviciile pentru interventii de urgenta.Excursionistul britanic, in varsta de 50 de ani, si-a pierdut viata in timp ce se afla intr-o drumetie…

- O tanara banchera din Rusia a murit dupa ce a cazut de la etajul 11: Totul s-a petrecut sub privirile prietenuluiO tanara banchera din Rusia și-a pierdut viața dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din nordul Moscovei. CITESTE SI BREAKING NEWS Ministrul Justiției raspunde ICCJ in privința…

- O femeie de 46 de ani a fost arestata preventiv, dupa ce pe fondul unor certuri, a imbrancit-o pe soacra sa, iar aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres."Din cercetarile efectuate de politistii…

- Un suporter al echipei River Plate a murit sambata seara, dupa ce a cazut de pe o tribuna de pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Meciul din campionat a fost anulat. Tragedia s-a produs sambata pe Estadio Monumental din Buenos Aires, in timpul meciului de campionat dintre River Plate si clubul…

- Un copil a decedat, dupa ce peste el a cazut o poarta de fotbal. Tragedia a avut loc miercuri seara, pe strada Ion Dumeniuc, din sectorul Ciocana al capitalei.Minorul se afla cu alți adolescenți pe teren și s-a agațat de poarta. Aceasta nu a rezistat și a cazut peste el.