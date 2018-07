Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May și-a amenințat oponenții din Partidul Conservator ca va declanșa alegeri anticipate in vara daca aceștia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agenția Reuters. Cotidianul…

- Ministrul britanic al Brexitului David Davis a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul Guvernului pentru a propune mentinerea unei relatii comerciale post-Brexit stranse cu UE, potrivit BBC si agentiei de presa PA, relateaza AFP. Aceasta demisie a fost urmata…

- Premierul conservator britanic Theresa May a fost aplaudata, miercuri, de opozitia laburista dupa ce a insinuat - din greseala - in parlament, in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri, ca Brexitul se refera la retragerea din... Marea Britanie, in loc de Uniunea Europeana, relateaza Press…

- Amendamentul urmeaza sa fie examinat saptamana viitoare de Camera Lorzilor, apoi de deputati, ceea ce promite sa dea fiori reci premierului conservator Theresa May.Marti, pentru ca deputatii conservatori pro-UE, pregatiti sa se revolte impotriva consemnului de vot al guvernului, au acceptat…

- Premierul britanic Theresa May a evitat o periculoasa infrangere, in cursul examinarii proiectului sau de lege cu privire la Brexit, dupa respingerea unui amendament care ar fi acordat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, relateaza AFP conform News.ro . Deputatii…

- Florin Morariu, cel care in timpul atacului din 3 iunie anul trecut a ajutat mai multi oameni sa se ascunda in brutaria sa iar apoi a dat singur piept cu cei trei atacatori inarmati cu cutite, denumit „eroul cu facalet", a afirmat ca de atunci a suferit de sindromul post traumatic (PTSD) si ca se…

- Prim-Ministrul Marii Britanii, Theresa May, a raspuns oficial scrisorii deschise pe care europarlamentarul Claudia Țapardel a transmis-o in luna februarie a acestui an, prin care a atras atenția Guvernului britanic asupra protejarii drepturilor cetațenilor UE, și mai ales ale cetațenilor romani,…