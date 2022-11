Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Alba Iulia iși propune construirea unui parc fotovoltaic și centrale fotovoltaice la nivelul a cinci cladiri publice. Proiectul se afla pe masa consilierilor locali, urmand sa fie dezbatut in cadrul ședinței de astazi, 7 noiembrie 2022. Municipiul Alba Iulia va depune spre finantare…

- Compania IULIUS se apropie de finalizarea lucrarilor de constructie pentru Palas Campus, cea mai mare cladire de birouri ca suprafata din tara, de 60.000 mp. Proiectul dezvoltat in Iasi a atins un grad de ocupare de 100-, inainte de darea in folosinta, care va avea loc in primul trimestru din 2023.…

- Zeci de case și blocuri vor fi construite la marginea municipiului Iași, investitor fiind Gabriel Ețcu, cel care a inaugurat cartierul ESQ Village. Primaria Iași a eliberat doua autorizații de construire pentru cladirile ce vor fi edificate pe o suprafața de aproximativ 1,5 hectare Terenurile de la…

- Instanta a confirmat dreptul de proprietate al Primariei Iasi asupra catorva zeci de hectare din Tomesti. Judecatorii ieseni au decis definitiv, zilele trecute, ca o suprafata de aproape 24 ha apartine Iasului, in urma unui proces intentat de comuna limitrofa. Litigiul dintre cele doua primarii dateaza…

- Plenul CJ a aprobat ieri trecerea terenului de 579.500 mp, din suburbia Sodomeni a municipiului Pascani, in domeniul privat al județului. Din acest moment, administrația județeana are liber sa lanseze licitațiile premegatoare celei de execuție a lucrarilor. Valoarea terenului preluat de CJ trece pragul…

- Informatiile privind proiectul propus memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul imobiliar al omului…

- Un nor de praf a acoperit Iasul in aceasta seara si zona metropolitana. Au fost depasite de 3 ori valorile maxime admise la PM10, in statia de masurare a calitatii aerului din Tomesti. Cifrele sunt groaznice, 167.35µg/m³, fata de 50 µg/m³ cat este limita maxima admisa. In aceasta seara, din nou Iasul…

- Blocurile ce se ridica pe strada Granicerilor au intrat in atenția tuturor in urma cu ceva timp, cand vecinii terenului au semnalat faptul ca nu s-ar fi respectat pașii legali. Lucrurile par mai dubioase decat atat, mai ales ca Betlar Construct a cumparat terenul de la un șef de la Finanțe, care mai…