Un investitor francez a „acostat” la Giurgiu Potrivit publicației franceze Le Telegramme, Grupul naval breton Piriou isi continua dezvoltarea pe plan international, de asta data prin achizitionarea de santiere navale in Romania – la Giurgiu. Șantierul ATG Giurgiu are 300 de angajati si poate construi nave de pana la 120 de metri lungime si 3.000 de tone. Cargouri, drage, remorchere, barje. In 2002, șantierul giurgiuvean a produs peste 100 de nave complete sau carene subcontractate de la alte santiere, printre care și de la Piriou, caruia ATG Giurgiu i-a furnizat in ultiimii ani structuri metalice si a realizat carena feribotului Breizh… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

