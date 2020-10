Stiri pe aceeasi tema

- Un invatator din Hong Kong a fost suspendat din funcție pentru discutiile si temele promovate la clasa. El le-a vorbit elevilor despre independenta si despre libertatea de exprimare ceea ce reprezinta o...

- Elevii, in general, intra in programele pentru invatamantul primar cand au intre cinci si sapte ani. Programele sunt menite sa ofere elevilor deprinderi de baza de scris, citit si matematica, alaturi de cunostinte elementare in alte discipline, cum ar fi istoria, geografia, stiintele naturii si stiintele…

- Autoritațile chineze au arestat cel puțin 10 persoane dupa ce au interceptat o ambarcațiune care parasise Hong Kong-ul cu destinația probabila Taiwan, scrie BBC, citand surse locale. Potrivit mass media din Hong Kong, cei aflați la bordul navei incercau sa ajunga in Taiwan, pentru a cere azil politic.

- SUA au notificat oficial miercuri Hong Kong privind retragerea lor din trei acorduri bilaterale in materie de extradare si de fiscalitate, in conformitate cu decizia lui Donald Trump de a pune capat regimului preferential acordat acestui teritoriu dupa revenirea sa sub tutela Chinei, relateaza AFP.Presedintele…

- Magnatul media Jimmy Lai din Hong Kong a fost arestat pentru suspiciune de coluziune cu forte straine in conformitate cu legea privind securitate nationala impusa de Beijing metropolei financiare in luna iunie, potrivit anuntului facut pe Twitter luni de un colaborat apropiat al acestuia, transmite…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, luni dupa-amiaza, suspendarea cu efect imediat a tratatului de extradare cu Hong Kong-ul, ca reactie la aplicarea de catre Beijing a noii legi privind siguranta nationala in fosta colonie britanica, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Impunerea…