Stiri pe aceeasi tema

- Un instructor auto din Constanta s-a urcat baut la volanul masinii de examen, desi in dreapta lui era chiar un politist examinator. Cei doi se aflau in spatele unui motocicilist, care sustinea examenul de traseu. Evident, politistul a simtit mirosul de alcool si si-a anuntat colegii. Politisti de la…

- Un tanar de 18 ani a murit si trei persoane au fost ranite in urma unui accident petrecut in judetul Olt, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Evenimentul a fost provocat de.un sofer baut si fara permis.

- In etapa a saptea a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta, s au inregistrat rezultatele: in Seria Nord Victoria Mihai Viteazu AS Litoral Sport 2019 Corbu 3 2, Vointa Sacele Dunarea Ciobanu 3 2, Viitorul Targusor CS Murfatlar 3 1, CS Sharks Lumina CS Pestera 2 4, Litoral Corbu Steaua Sperantei…

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Mircea Voda, judetul Constanța, a fost depistat luni de polițiștii gorjeni in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C, Zona Turistica Montana Ranca, care, la controlul efectuat, a prezentat un permis de conducere eliberat de statul ucrainean. Din verificarile efectuate,…

- La data de 26 septembrie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 30 ani in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alba Iulia din municipiul Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In cauza, politistii au intocmit…

- Un politist de la Serviciul Rutier din Arad, M.C.M., a fost depistat in trafic in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Chiar daca evenimentul nu a fost mediatizat de catre reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arad, potrivit informatiilor noastre, politistul…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauti sau fara permis de conducere. Astfel, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe strada Nicolae Filimon…

- Ziarul Unirea STOP LIVE-URILOR LA VOLAN: Guvernul a adoptat modificari ale Codului Rutier pentru a preveni folosirea telefonului in timpul condusului Telefonul este dispozitivul care distrage cel mai mult atenția șoferilor, astfel ca numeroase accidente se intampla datorita acestui fapt. Pentru a preveni…