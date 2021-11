Un institut de cercetare din Budapesta este suspectat de spionaj în favoarea Chinei Institutul CEE-China, o instituție de cercetare din Budapesta, este suspectat de spionaj în Europa Centrala și de Est. Institutul a fost creat ca o organizație independenta de cercetare însa este acuzata ca strânge informații pentru guvernul de la Beijing, scrie Euractiv.



&"Problema este ca, data fiind funcționarea sa, CCE-China cu siguranța nu este o instituție independenta dupa cum a fost ea înființata de Academia Chineza de Științe care gestioneaza și finanțeaza institutul&", afirma Ivana Karásková, o experta de la Asociația pentru Relații Internaționale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma a doua prabusiri fatale a unor avioane 737 MAX intr-un interval de cinci luni, in 2018 si inceputul anului 2019, care au ucis 346 de oameni, cel mai bine vandut avion Boeing a fost blocat la sol timp de 20 de luni si a revenit in functiune dupa ce compania a facut imbunatatiri semnificative…

- Polițiștii de frontiera din Timișoara impreuna cu celelalte structuri ale MAI au organizat, ieri, o ampla operațiune care a vizat migranții care vin in Timiș pentru a gasi o cale de a pleca spre vestul Europei. In urma acțiunii, la o pensiune de pe raza municipiului Timisoara și in parcarile TIR de…

- Problema cu a le cere oamenilor sa-și schimbe modul de viața pentru a incetini schimbarea climei este ca e o oferta teribil de proasta. Le spui, in esența: nu mai zbura, nu mai șofa, nu-ți mai cumpara haine, nici cafea, nu mai pleca in concediu etc, noteaza Financial Times. Financial Times vorbește,…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, a participat la Paris la o Conferința parlamentara a APCE privind diversitatea, incluziunea și combaterea discriminarii pe criterii de rasa și a intoleranței in Europa. Parlamentarul spune ca e rolul politicienilor sa gaseasca soluții pentru rezolvarea…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un nou apel pro vaccinare, spunand ca este o „catastrofa” ce ni se intampla, asta dupa ce in vara spunea ca am reușit sa oprim pandemia. Mesajul a fost trimis pe Facebook. „Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, a anuntat luni ca a redus semnificativ luni productia, pentru o perioada de doua saptamani, din cauza deficitului global de cipuri si alte componente, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In cele doua saptamani de intrerupere, Skoda vrea…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca aceasta pandemie de Covid-19 a fost alimentata cu un val de fake news și acesta este motivul pentru care oamenii ezita sa se vaccineze. Iohannis considera ca Romania se lupta cu problema analfabetismului funcțional, de aceea oamenii ajung sa creada informații…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a respins migrația ca soluție pentru criza demografica din estul Europei și a spus ca familiile trebuie sprijinite pentru a rezolva aceasta criza, transmite agenția maghiara MTI . Intr-un discurs similar cu al premierului maghiar Viktor Orban, Kelemen Hunor a spus…