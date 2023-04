Un inel sinistru de lumină roșie a strălucit deasupra Italiei. Ce s-a întâmplat Un halo de lumina roșie uriașa a stralucit pe cerul nopții deasupra Italiei inainte de a disparea in cateva milisecunde. Probabil ca a fost cauzata de un puls electromagnetic produs de o furtuna din apropiere, informeaza livescience.com Haloul imens și circular de lumina roșie stranie, care pare desprins dintr-un film SF, a aparut recent pe cerul nopții deasupra Italiei. Discul bizar a aparut și a disparut in cateva milisecunde, ceea ce inseamna ca majoritatea oamenilor au ratat probabil spectacolul ciudat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

