Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Indonezia s-a imbogațit dupa ce a vandut cu o suma fabuloasa un meteorit care a cazut, prin acoperiș, in veranda casei sale, scrie digi24 . „Cand am ridicat-o, piatra era calda și am adus-o in casa”, a declarat Josua Hutagalung pentru Kompas, un site de știri indonezian. Barbatul de 33…

- Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii se asteapta ca aceasta sa fie accceptata pe scara to mai larga, transmite Reuters. Pretul bitcoin, cea mai importanta criptomoneda in functie…

- Actrita Reese Witherspoon a vandut pentru mai mult de 6 milioane de dolari casa de vacanta din Malibu (California) cumparata in urma cu un an, potrivit Variety, potrivit news.ro.Dupa sase luni de cand, impreuna cu sotul ei, Jim Toth, a cumparat o vila in Pacific Palisades (Los Angeles) cu…

- Albert Bourla, directorul executiv al producatorului american de medicamente Pfizer, a vandut luni acțiuni in valoare de 5,6 milioane de dolari pe care le deținea la gigantul american. Vanzarile au survenit exact in ziua in care Pfizer și partenerul sau, compania germana BioNTech, au anunțat ca vaccinul…

- Directorul executivul a vandut acțiuni Pfizer in valoare de peste 5,5 milioane de dolari luni, in aceeași zi, producatorul de medicamente a declarat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are o eficienta de 90%. Descoperirea inovatoare a facut ca prețul acțiunilor Pfizer sa creasca…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a vandut actiuni Amazon in valoare de 3 mld. dolari. Banii merg in finantarea companiei spatiale Blue Origin Miliardarul Jeff Bezos a vandut in aceasta saptamana actiuni Amazon in valoare de peste 3 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana…

- Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul an. In luna august, Bezos a scos la vanzare actiuni Amazon de peste 3,1 miliarde de dolari, dupa o alta vanzare, de peste 4,1 miliarde de dolari, efectuata in februarie. Vanzarile din aceasta saptamana aduc totalul sumei obtinute de Bezos din…

- Un exemplar tanar de soim din Arabia Saudita a fost vandut cu peste 170.000 de dolari intr-o tranzactie considerata cea mai scumpa vanzare din toate timpurile pentru o astfel de pasare si cea mai costisitoare achizitie de pana acum realizata la o licitatie anuala,