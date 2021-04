Un individ din Buzău, prins BEAT la volan în Mureș! Polițiștii din Tarnaveni au oprit, la data de 5 aprilie, in Adamuș, un autoturism condus de un barbat, de 45 de ani, din Buzau. In urma verificarilor efectuate, celui in cauza i-a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la unitatea spitaliceasca, pentru prelevarea probelor biologice, in […] Sursa articolului: Un individ din Buzau, prins BEAT la volan in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

