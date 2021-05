Un incendiu în Sectorul 1 s-a lăsat cu scandal, iar proprietarul imobilului unde a izbucnit focul a fost încătușat Trei autospeciale de pompieri au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu izbucnit in sectorul 1 al Capitalei. La fața locului a fost necesara și intervenția poliției pentru ca proprietarul imobiliului cuprins de flacari a devenit recalcitrant și a fost necesara imobilizarea lui. Incendiul a fost localizat repede, iar pompierii au inlaturat riscul extinderii flacarilor. […] The post Un incendiu in Sectorul 1 s-a lasat cu scandal, iar proprietarul imobilului unde a izbucnit focul a fost incatușat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

