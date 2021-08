Un incendiu devastează centrul de cercetare spațială Esrange din Suedia Un incendiu de mare amploare a devastat joi centrul de cercetari spațiale Esrange, din nordul Suediei, distrugând o parte din pista de lansare a rachetelor de sondare, a declarat centrul într-un comunicat, relateaza AFP.

Incendiul care a izbucnit joi dimineața devreme "în timpul unui test programat privind lansarea unei rachete cu combustibil solid" a fost controlat pâna dupa-amiaza, potrivit centrului de cercetare spațiala.

Incendiul nu a ranit pe nimeni, dar personalul a fost dus la spital pentru evaluari medicale.

Incendiul a afectat &"o parte a infrastructurii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

