Un incendiu a cuprins un hotel din Băile Felix Joi dimineața a izbucnit un incendiu la un hotel din stațiunea Baile Felix, pompierii din Bihor au intervenit pentru a stinge flacarile. Potrivit ISU Bihor, incendiul a izbucnit la Hotel Mureș din Beile Felix. Doua camere de la etajul doi al hotelului au fost cuprinse de flacari. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentele 1 și 2 și Garda 1 Mai. Potrivit pompierilor, au fost inregistrate 7 victime, dintre care 3 au fost intoxicate de fum, iar 4 dintre ele au avut atacuri de panica. Forțele de intervenție au fost suplimentate. ISU Bihor anunța ca incendiul a fost localizat. Intervenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit, joi, la un hotel din Baile Felix a fost lichidat, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor, care au precizat ca sapte persoane au primit ingrijiri medicale iar peste 500 de turisti s-au autoevacuat sau au fost evacuati de pompieri,…

- Pompierii din Bihor intervin joi dimineața pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit la un hotel din stațiunea Baile Felix.Potrivit ISU Bihor, este vorba de Hotelul Mureș din Baile Felix, unde a izbucnit un incendiu violent. Sunt cuprinse de flacari doua camere de la etajul 2 al hotelului.…

- Un incendiu s-a declansat joi la un hotel din Baile Felix, la nivelul etajului al doilea. Pompierii intervin pentru stingerea focului. ”Incendiu violent la Hotel Mures din Baile Felix”, anunta, joi, ISU Bihor. Sursa citata a precizat ca sunt flacari la doua camere de la etajul 2 al hotelului. Intervin…

- Pompierii s-au luptat aproape trei ore cu flacarile pentru a stinge un incendiu izbucnit in cursul diminetii de joi intr-o casa amplasata pe strada Ciresica, din municipiul Iasi, mai multe persoane fiind asistate medical, doua dintre ele suferind arsuri de gradul I la nivelul mainilor. Purtatorul de…

- Un incendiu care a izbucnit la un depozit in localitatea Albesti a mistuind aproximativ 60 de tone de furaje in flacarile inspaimantatoare. ”Alarma a fost data de un localnic, iar la fata locului s-au deplasat imediat un echipaj de interventie de la Garda de Interventie Trusesti cu o autospeciala de…

- FOTO: INCENDIU la Sebeș. O autoutilitara a luat foc. Pompierii au intervenit cu o autospeciala O autoutilitara a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in municipiul Sebeș. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Sebeș a fost solicitata sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul…

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Pompierii clujeni au intervenit sambata dupa-amiaza la un incendiu care a cuprins o casa de locuit din localitatea Valea Draganului. Din primele informații, un singur barbat a fost consultat de echipajul SMURD, fara a fi transportat la spital.„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit…