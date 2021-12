Un ieșean a murit din cauza băuturii. Acesta avea o alcoolemie record Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon” a fost asaltata de Craciun de cazuri, foarte multe dintre ele fiind legate de consumul excesiv de alcool. Astfel, mai clar, un sfert dintre cei internati se prezentau fie cu stari comitiale din cauza bauturilor, fie cu plagi din altercatii petrecute tot pe fondul consumului de alcool excesiv. „Primele doua zile de Craciun au fost doua zile de garda grea, in care am simtit ca s-a revenit la normalitate. Au fost putine cazuri COVID sau suspiciune COVID. Au fost in schimb multe cazuri generate de excesul de alcool, mai putin datorate exceselor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

